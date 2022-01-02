إلغاء أكثر من 4 آلاف رحلة جوية حول العالم في أول أيام العام الجديد بسبب كورونا والطقس

ذكرت مؤسسة (فلايت أوير) الأمريكية المتخصصة في متابعة حركة الطيران العالمية، أن عدد الرحلات الجوية الملغاة حول العالم، اليوم /السبت/، بلغ أكثر من 4 آلاف رحلة، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" والطقس السيئ.

وفي أول أيام العام الجديد، رصدت المؤسسة 4 آلاف و282 رحلة جوية ملغاة حول العالم، بينها أكثر من ألف و800 رحلة في الولايات المتحدة وحدها، والتي شهدت، أمس، إلغاء ألف و400 رحلة أخرى، حسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وأشارت (فلايت أوير) إلى تأجيل أكثر من 5 آلاف رحلة أخرى، في ظل ترقب وصول عواصف شتوية في الوسط الغربي بالولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ورغم ذلك، يواصل ملايين الأشخاص السفر عبر الطيران خلال العطلة في ظل عمليات الإلغاء والتأجيل للرحلات، حيث عَبَر 65ر1 مليون مسافر، أمس، نقاط التفتيش التابعة لهيئة سلامة النقل الأمريكية، وفقا للبيانات الواردة على موقع الهيئة الإلكتروني.

وتعاني شركات الطيران حول العالم من نقص كبير في طواقمها بسبب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في العديد من دول العالم خلال الآونة الأخيرة، وهي الموجة التي يقف خلفها المتحور "أوميكرون" الذي يعتقد العلماء كونه أكثر قدرة على الانتشار من جميع المتحورات السابقة من الفيروس.

وكان الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الأمريكية "دلتا إير لاينز" قد طلب، الشهر الماضي، من مركز السيطرة على الأمراض خفض الفترة الموصى بها للعزل والحجر الصحي للمصابين بفيروس "كورونا" والمخالطين للهم، مشيرا إلى أن المعايير المطبقة آنذاك تساعد في نقص الطواقم.