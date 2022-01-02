محافظ دمياط توجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية

وجهت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، الوحدات المحلية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، بعدما تعرضت دمياط فجر اليوم الأحد، لعاصفة شديدة من الأمطار، بلغت ذروتها في مدن رأس البر ودمياط الجديدة وعزبة البرج.



وأكدت عوض - في بيان صحفي - ضرورة كسح تجمعات مياه الأمطار بشكل دورى لتيسير الحركة المرورية والمشاة في كافة المناطق، من خلال معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في ضوء تكليفات وزير التنمية المحلية محمود شعراوي للأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بتكثيف حملات إزالة تراكمات مياه الأمطار لعدم تعطيل حركة المرور في الشوارع، ولسرعة عودة الأمور لطبيعتها.



وأشارت إلى رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي تداعيات قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار، لافته إلى متابعة الموقف أولا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة في ديوان عام المحافظة.