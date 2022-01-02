12 تكليفا لوزير النقل في أعقاب أزمة تأخر قطارات السكة الحديد

زيارة كانت مرتقبة لوزير النقل كامل الوزير أجراها مساء اليوم لمحطة قطارات القاهرة برمسيس، بالتزامن مع أزمة التأخيرات التي تشهدها السكة الحديد وتعطل أنظمة الإشارات بسبب الأمطار والطقس السيء على مدار اليومين الماضيين.

الوزير أصدر عدد من التعليمات والتوجيهات خلال الزيارة، نرصدها في النقاط التالية..

- أكد الوزير أن التأخيرات نتجت بسبب ظروف خارجة عن الإرادة ولجأت هيئة السكك الحديدية لتخفيض السرعات حفاظًا على أمان وسلامة المواطنين.

- وجه الوزير قيادات السكك الحديدية بالانتشار في كافة الخطوط واتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل تنقل المواطنين.

- أصدر الوزير تعليماته لعمال شركة عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية بزيادة الانتشار في القطارات لتلبية احتياجات المواطنين من المأكولات والمشروبات.

- شدد على أن يتسابق كل العاملين بالسكة الحديد لخدمة الراكب وأن يكون التعامل مع الركاب في كافة المواقف وفقا للقانون.

- وجه الوزير لضرورة التنسيق بين السكة الحديد وشرطة النقل والمواصلات للحفاظ على مهمات السكة الحديد من السرقات.

- كما أكد على تغليظ عقوبات جرائم سرقة مهمات السكة الحديد.

- أصدر الوزير تعليماته بضرورة التصدي لظاهرة الباعة الجائلين وتوفير كافة احتياجات الراكب من خلال الأكشاك الموجودة بأرصفة المحطات ومن خلال بوفيهات القطارات المختلفة.

- وشدد على ضرورة التصدي لظاهرة قذف القطارات بالحجارة واقتحام بعض السيارات للمزلقانات وهي مغلقة وكذلك السلوكيات السلبية الأخرى مثل التدخين وعدم ارتداء الكمامة في المحطات والقطارات وذلك حفاظًا على سلامة الركاب.

- أكد أهمية استمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات في تأمين ورش السكة الحديد والغلق الفوري لكل الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية للسكك الحديدية وإقامة أسوار على جانبي السكة في كل الأماكن التي بها تجمعات سكنية، حفاظاً على سلامة المواطنين.

- أكد الوزير ضرورة تقديم كافة التسهيلات للركاب والطلبة لعمل الاشتراكات وكذلك استمرار تطبيق تخفيضات التذاكر الخاصة بكبار السن وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم في تنقلاتهم عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة.

- نبه الوزير إلى المحافظة على نظافة القطارات والمحطات وسرعة إنهاء مشروعات الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط والقيام بأعمال كافة أنواع الصيانة لكافة الجرارت والعربات بشكل دوري ومستمر للحفاظ على أسطول الوحدات المتحركة.

- ألمح لسرعة الانتهاء من تطوير كافة المحطات المدرجة بمبادرة حياة كريمة وسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بمشروعات الخطوط الجديدة وازدواج الخطوط المفردة.