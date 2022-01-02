عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تلقي القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، لقاح «نورا» الإيراني المضاد لفيروس كورونا.



وأفادت وكالة «فارس»، صباح اليوم الأحد، بأن اللواء «سلامي» تلقى اللقاح الإيراني الصنع، بالتزامن مع البدء الرسمي للمرحلة الثالثة من الدراسات السريرية للقاح «نورا» المضاد لفيروس كورونا.



وأكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني أن لقاح «نورا» يعتبر إنجازا كبيرا وهو ثمرة آلاف الساعات من العمل والجهود الدؤوبة في بلاده، مشيدا بالجهود التي بذلت لتحقيق هذا الإنجاز.



ونقلت الوكالة عن لسان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، بهرام عين اللهي، خلال مراسم تلقي حسين سلامي اللقاح الإيراني الصنع، أن لقاح «نورا» سيدخل سلة اللقاحات في بلاده في غضون شهر.





