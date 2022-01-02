أمير رمسيس عن اعتزال داود عبد السيد: فقدنا شيئا من طعم السينما كما أحببناها

علق المخرج أمير رمسيس على نبأ اعتزال المخرج الكبير داود عبد السيد الفن نهائيا.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "مؤلم قرار أستاذ داود بالاعتزال.. فقدنا شئ من طعم السينما كما أحببناها".

وأعلن المخرج داود عبد السيد في تصريحات تليفزيونية، أنه لا يستطيع التعامل مع نوعية الأفلام التي يفضلها الجمهور حاليا، والتي يبحث عنها من أجل التسلية وليس لمناقشة القضايا التي اعتاد أن يطرحها في أعماله.

وأكد أن أفلام التسلية تحتاج إلى تمويل بشكل كبير في حين أنه يفضل أن يكون تمويل الفيلم من تذكرة السينما.

وأشار إلى أن الجمهور سابقا كان لديه هموم واهتمامات، والسينما كانت تخاطب تلك الاهتمامات بخلاف ما يحدث على الساحة في الوقت الحالي.