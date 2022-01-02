 محافظ الأقصر يتفقد أعمال تبطين الترعة الموازية للمسار السياحي بالبياضية - بوابة الشروق
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محافظ الأقصر يتفقد أعمال تبطين الترعة الموازية للمسار السياحي بالبياضية

محمد راشد
نشر في: الأحد 2 يناير 2022 - 8:09 ص | آخر تحديث: الأحد 2 يناير 2022 - 8:09 ص

قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بجولة تفقدية موسعة، بمدينة البياضية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تبطين الترعة الموازية للمسار السياحي بالبياضية ضمن أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، والتي يتم تنفيذها بطول 3,5 كم بداية من مركز شرطة الأقصر وصولا إلى قرية الروافعة، بإجمالي تكلفة 10 مليون جنيها.

وتأتي أعمال تبطين الترعة بالتزامن مع الأعمال التي نفذتها المحافظة لتوسعة وتطوير المسار السياحي، بما يحقق السيولة المرورية لجميع الحافلات السياحية ذهابا وإيابا بين البرين الشرقي والغربي لمدينة الأقصر.

ووجه محافظ الأقصر خلال تفقده للمشروع برفع جميع المخلفات والتشوهات البصرية بطريق المسار السياحي بالبياضية بما يتلائم مع أعمال التطوير الجارية في المحافظة.

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