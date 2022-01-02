أضافت الصين 7ر16 مليار دولار إلى ديونها الخارجية في الربع الثالث من عام 2021، وهو ما يرجع جزئيا إلى زيادة مشتريات المستثمرين الأجانب من السندات الداخلية باليوان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن نائب مدير إدارة الدولة للنقد الأجنبي المتحدث باسم الإدارة، وانج تشون ينج، القول في بيان صدر يوم الجمعة إن نحو 47% من ديون الصين المستحقة التي تبلغ 7ر2 تريليون دولار في نهاية سبتمبر الماضي هي التزامات متوسطة إلى طويلة الأجل.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الديون زادت ثلاث نقاط مئوية عنها في نهاية يونيو.

كما نُقل عن وانج قوله إن ملكيات المستثمرين الأجانب المتزايدة من السندات الداخلية تعكس إنجاز الصين في فتح أسواقها المالية وثقتهم في المستقبل الاقتصادي للبلاد.

وأضاف وانج إن الإدارة سوف تواصل مراقبة حجم وهيكل الديون الخارجية للصين عن كثب والحماية من مخاطر تدفقات رأس المال عبر الحدود، مشيرا إلى تحديات وباء كورونا العالمي والتراجع النقدي المتوقع من بعض الاقتصادات المتقدمة.