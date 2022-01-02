حمدوك: الحوار مفتاح الحل لمشكلة السودان

قال عبدالله حمدوك، رئيس الحكومة السودانية، إن الأزمة في السودان سياسية في المقام الأول، لكنها تتمحور تدريجيا لتشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفي طريقها لتصبح أزمة كاملة.

وأعلن حمدوك، استقالته من منصبه في خطابه اليوم، في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد، وذلك بعد أيام من التليوح بها عدة مرات.

وأكد أن المشكلة في البلاد هيكلية بين المكونات السياسية والعسكرية، وهي مشكلة تظهر بعد الأنظمة الشمولية، مضيفا أن الكلمة المفتاحية نحو الحل لهذه المعضلة المستمرة منذ عقود، هي الحوار على مائدة مستديرة تمثل فيها كل أطياف المجتمع السوداني لرسم خارطة طريق لإكمال التحول المدني الديقراطي على أسس دستورية.



وذكر أنه عمل قدر المستطاع لتجنيب البلاد الانزلاق نحو خطر الكارثة، في ظل هذه الأزمة القائمة، مشيرا إلى أنه خلال الأيام الماضية التقى بكل مكونات الفترة الانتقالية من سياسيين وعسكريين وشركاء السلام، للشرح والإحاطة ووضع المسؤولية التاريخية أمامهم.

واختتم حديثه بإعلان استقالته، قائلا: "أرد إليكم أمانتكم وأعلن استقالتي من منصب رئيس الوزراء".