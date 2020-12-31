 النقل: إغلاق بعض الطرق في البحر الأحمر وجنوب سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية - بوابة الشروق
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النقل: إغلاق بعض الطرق في البحر الأحمر وجنوب سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية

أ ش أ
نشر في: الأحد 2 يناير 2022 - 6:53 م | آخر تحديث: الأحد 2 يناير 2022 - 6:53 م

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، إغلاق بعض الطرق الرئيسية في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وذكرت الهيئة العامة للطرق والكباري، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه نظرا لهطول الأمطار الشديدة وسوء الأحوال الجوية، وبعد التنسيق مع الإدارة العامة للمرور، تم غلق عدد من الطرق الرئيسية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء كإجراء احترازي حفاظا على سلامة المواطنين، وهي طرق: غارب / الزعفرانة، وغارب / الشيخ فضل، وادي فيران سانت كاترين.

وأشار البيان إلى دفع هيئة الطرق والكباري، بفرق الطوارئ والمعدات اللازمة، لمواجهة الأمطار على جميع الطرق لمواجهة أي تضرر لها من جراء سقوط الأمطار والسيول.

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