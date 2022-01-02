الأرصاد تكشف موعد انكسار موجة الطقس السيئ

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وموعد انتهاء موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أنه من المتوقع قلة فرص سقوط الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة، مع استقرار في حالة الطقس على الأنحاء كافة.

وأضاف، أن فرص الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق على فترات متقطعة في السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، مؤكدًا أنها لن تؤثر على الأنشطة الداخلية.

وأوضح، أنه من المتوقع تكون الشبورة المائية على الطرق خاصة بعض الفجر وحتى الساعات الأولى من الصباح، محذرًا من انخفاض مستوى الرؤية في هذه الفترة من الصباح.