قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، نحتاج زيادة نسب الإنفاق على التعليم، مشيرًا إلى أن هناك أبواب يمكن أن نسلكها في هذا الشأن، موضحًا: «على سبيل المثال وليس الحصر، الصناديق والحسابات الخاصة بها فوائض بحوالي 36 مليار جنيه».

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «لماذا لا يستغل جزء من قيمة الفوائض ولماذا يرحل فوائض لا يستفاد منها؟».

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، «من الغريب والعجيب أن الـ 36 مليار أن يأتي العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة ويقولون إن أجورهم متأخرة؟».

وأكد خلال حديثه بقناة صدى البلد: «نحن بحاجة إلى تشريعات جديدة ومراجعة ما تم سابقًا من تشريعات، مثلًا الوزير تحدث عن التأمين الصحي الشامل فنحتاج استدعاء المسئول والتحدث معه بصورة غير مباشرة بالأرقام لأن غرضنا أن نساعد».

وواصل: «هناك تشريع آخر حدث فيه إشكالية وهو التصالح، وتدخل رئيس الوزراء بحس محترم وواعي وحل 60% من قصة التصالح بعدما أجاز التصالح في القرى».

وأوضح، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، أن هناك قانون مهم سيناقش غدًا في مجلس الشيوخ وهو قانون العمل وبيئة العمل ومشاكل ذوي الإعاقة البالغ عددهم ما يقرب من 13 مليون.

وختم: «منذ ما يقرب من 3 سنوات أصدرنا قانون بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم، والقانون الآن معطلهم ولا يستطيعون أن يصدروها، مشيرًا إلى أن 782 ألف فقط هم من استخرجوا البطاقات، وهناك مرحلة منذ 8 أشهر وهي المرحلة الثانية لم تفتح».