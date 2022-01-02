رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب في عزاء جابر عصفور

وصل منذ قليل، إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، لأداء واجب العزاء لأسرة المفكر الراحل جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.



وحضر العزاء العديد من الشخصيات العامة، ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ومندوب من رئاسة الجمهورية، ووزير الثقافة السابق عماد أبو غازي، ووزير الثقافة السابق حلمي نمنم، والسفير العراقي أحمد نايف.



وأيضا حضر الدكتور هشام عزمى، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق.



وحضر العزاء أيضا الكاتب الصحفى خالد داوود، ومحمد ناصف رئيس المركز القومى للطفل، والكاتبة فاطمة المعدول، ووائل حسين مدير عام للشعب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة، جورج إسحاق عضو مجلس حقوق الإنسان.



وكانت جنازة الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، شيعت أمس السبت، من حرم جامعة القاهرة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وعدد من قيادات وزارة الثقافة والشخصيات العامة.