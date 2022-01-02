أوركسترا فيينا السيمفونى تقدم عروضها لجمهور أقل عددا

أقيم حفل العام الجديد السنوي في فيينا، أمام جمهور أقل عددا بشكل ملحوظ عن ذى قبل، أمس السبت، بسبب جائحة كورونا وبدون حضور المستشار النمساوي، كارل نيهامر، الذي قال إنه لن يحضر الحدث.

وكتب نيهامر في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الأول الخميس: "في وضع صعب، بسبب الجائحة، يتطلب الحرص الكثير منا، اعتبر القيام بزيارة مؤشرا خاطئا"، مشيرا إلى أنه سيتابع الحفل على شاشة التلفزيون بدلا من ذلك.

ولم تكتف فرقة أوركسترا فيينا السيمفونى بتقديم فالسات شتراوس، بل غنت وصفرت بأصوات مختلفة.

وعلى الرغم من العدد الضئيل من الأشخاص، الذين يحضرون الحدث كان الموسيقيون يتطلعون إلى تقديم عروضهم أمام جمهور. وأقيم العرض العام الماضي أمام مقاعد خاوية.

وتأكد قائد الأوركسترا، النجم دانيال بارينباوم من وضوح الصوت اليوم السبت وحافظ على عدم ارتفاع الأصوات عن الحد المطلوب.

وقال بارينباوم للحاضرين إن هذا الوقت صعب، وإن الحفل والتفاعل بين الموسيقيين في الاوركسترا يرمز إلى التماسك الذي يحتاجه العالم الآن.

وأضاف أن كوفيد- 19 ليس مجرد كارثة صحية لكنه "كارثة ترغب في تفريقنا".

وتم وضع حد أقصى للمشاهدين عند 1000 قبل فترة قصيرة من العرض، في خطوة أعاقت 700 شخص حجزوا تذاكر عن الحضور. وقيل لهم إنه سيتم توفير مقاعد لهم في الفعالية العام المقبل.

ولا يمكن إلا لمن حصلوا على جرعة معززة حضور فعاليات تضم أكثر من 1000 شخص وفقا لأحدث القواعد المفروضة في النمسا.

كما شدد على ضرورة القيام بالمزيد من الجهود لتعليم الأطفال الموسيقى.