أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قراراً وزارياً بالموافقة على إضفاء صفة النفع العام على ست جمعيات مؤسسات أهلية.

وتضمن القرار 3 جمعيات بمحافظة قنا هي: جمعية تنمية المجتمع بنجع الزحاليق المشهرة برقم ٧١١ لسنة ٢٠٠٣ ، ومؤسسة كيميت للتنمية المشهرة برقم ٢٩ لسنة ٢٠٢١ ، وجمعية تنمية المجتمع بالوقف المشهرة برقم ١١١ لسنة١٩٧١.

كما تضمن القرار الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية فرع ميت حبيش القبلية مركز طنطا بالغربية المشهرة برقم ٢٠١٥ لسنة ١٩٥٣، بالإضافة إلى جمعيتين بأسوان هما جمعية صالح الأعمال الخيرية بجعفر الصادق المشهرة برقم ١٣٦٠ لسنة ٢٠١٣، و مؤسسة آمل الخير لللتنمية المشهورة برقم ١٤١٤ لسنة ٢٠١٤.

ونص القرار على أن تمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشار إليهـا بامتيازات العامـة على النحو الذي لا يجوز معه الحجز على أموالها كلها أو بعضها، ولا يجوز كذلك اكتساب تلك الأموال بالتقادم، مع إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها، وإتاحة تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها.