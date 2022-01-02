وزير القوى العاملة: مشروع قانون العمل يستهدف التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن إعداد مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة، يرتكز على محور رئيسي، أن عمال مصر، وعددهم ما يقرب من 30 مليون عامل، وأصحاب الأعمال يمثلون 80% من حجم الأعمال في مصر.

وشدد وزير القوى العاملة، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، على أن مشروع القانون استهدف تحقيق التوازن والتوافق بين طرفي العملية الإنتاجية.

وقال سعفان: "كنا حريصون على إزالة كل ملاحظات منظمة العمل الدولية، والتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر".

وأضاف "كان هناك حرص على أن يكون هناك حوار مجتمعي متكامل، نتمنى أن يخدم مشروع القانون مناخ العمل وطرفي العملية الإنتاجية".