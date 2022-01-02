خاض عمرو السولية، لاعب وسط منتخب مصر، لتدريبات تأهيلية في المران الذي اقيم على ستاد القاهرة، استعدادا للسفر إلى الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وكان عمرو السولية قد تعرض لإصابة قوية قبل مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي والتي غاب عنها بعد شعوره بآلام في قدمه أثناء عمليات الإحماء.

وأرسل النادي الأهلي تقريرا مفصلا عن حالة عمرو السولية من أجل وضع برنامج تأهيلي له قبل كأس الأمم التي ستقام في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

وكان كارلوس كيروش، المدير الفني للنادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق القائمة النهائية التي سيشارك بها كأس الأمم الإفريقية وشهدت تواجد 6 لاعبين من النادي الأهلي وهم: « محمد الشناوي وأيمن أشرف وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف».

في المقابل تم استبعاد الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد هاني من القائمة النهائية، بعد أن تم اختيارهما في القائمة الأولى التي ضمت 40 لاعبا.