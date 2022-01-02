الكاف: الأهلي ضمن 4 فرق إفريقية توجت بدوري الأبطال مرتين متتاليتين

احتفل الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، بانجاز النادي الأهلي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين.

وكتب حساب الكاف على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: «الفرق الوحيدة التي تُوجت بنسختين متتاليتين من دوري أبطال إفريقيا!، الأهلي، إنييمبا، مازيمبي، والترجي».

وكان الأهلي قد توج بلقبي دوري أبطال إفريقيا في أخر نسختين في المباراة النهائية أمام الزمالك بـ «نهائي القرن» نسخة 2020، وفي الموسم التالي حقق الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة ليصل إلى لقبه العاشر في تاريخه.

كما نجح الأهلي في الحفاظ على لقب كأس السوبر الإفريقي الذي توج به أمام الرجاء المغربي ليصل إلى اللقب الثامن في تاريخه ويتربع على عرش القارة السمراء.