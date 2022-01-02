رئيس مركز ومدينة ملوي في المنيا يطالب المواطنين بتوخي الحذر من أعمدة الإنارة

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أعلن اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا، استمرار أعمال شفط تجمعات المياه بأحياء مدينة ملوي.

كما كلف كلا من "علاء حمدي نائب رئيس المركز، وعماد حفناوي رئيس حي جنوب مدينة ملوي، ومسئول شركة مياه الشرب والصرف الصحي التنفيذيين المعنيين بالأمر".

وقال السايس، إنه خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، بنواب رئيس المركز ورؤساء القرى والأحياء ومسؤول النظافة والتجميل والحملة الميكانيكيّة.

وتم وضع خطط انتشار الأفراد والمعدات وسيارات الشفط التي تم توزيعها، للتعامل الفوري مع سرعة الرصد والتعامل مع أي تجمعات للأمطار، وذلك لعدم تأثيرها على حركة المارة والمركبات.

وشدد رئيس المدينة، على رؤساء الأحياء والقرى التسع والمراكز وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بملوي بضرورة التنسيق والمتابعة الشخصية بالشارع لسرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ خطة الانتشار والطوارئ ورفع التقارير الدورية من خلال غرفة العمليات، بمختلف الجهات المعنية، بالتواجد ميدانيًا وعلى مدار الساعة للتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمواطنين بضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية حفاظاً على سلامتهم.