أربع وفيات وأكثر من 1100 اصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

تجاوزت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة عتبة الألف اصابة لتكشف عن عودة تفشي الفيروس في موجة جديدة.

وأحصت وزارة الصحة في آخر تحديث لها مساء السبت 1137 اصابة جديدة تم تسجيلها بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر بجانب أربع وفيات.

وهذه المرة الثانية التي تتجاوز فيها عدد الاصابات عتبة الألف في يوم واحد في أقل من أسبوع.

ونجحت تونس في الحد من الإصابات والوفيات القياسية للموجة الوبائية الخطيرة لفصل الصيف إلى أدنى مستوياتها بفضل حملات التطعيم المكثفة.

لكن أعداد الاصابات عاودت الإرتفاع منذ نحو أسبوع مع أنها تظل بعيدة عن أعداد موجة الصيف التي بلغت أقصاها أكثر من عشرة آلاف اصابة في اليوم.

وحذر معهد باستور من انتشار سريع للمتحور أوميكرون المرشح بتخطي عدد إصابات المتحور "دلتا" الأكثر تفشيا حتى الآن في تونس. وحثت وزارة الصحة على الاقبال على حملات التطعيم لتجنب أي مضاعفات عند الاصابة.

واستكمل أكثر من نصف سكان البلاد (9ر5 مليون شخص) التطعيم ضد كورونا كما بدأت المراكز الصحية في تقديم الجرعة الثالثة المعززة وتطعيم الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما.