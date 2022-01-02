الآثار تنفي غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة جراء الأمطار

نفى مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية عن غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة من جراء الأمطار التي شهدتها عدد من المحافظات، أمس السبت، قائلًا: "هذا الكلام عار تمامًا من الصحة وأن المتحفين لم يمسسهما أي ضرر وكذلك القطع الأثرية بهما".

وأضاف عثمان، في بيان صحفي لوزارة السياحة والآثار، أن كل المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية لم يمسها أي ضرر من جراء مياه الأمطار وأنها تستقبل زوارها بشكل طبيعي، موضحا أن هناك غرفة عمليات تم تشكيلها من المجلس الأعلى للآثار بقطاعاته المختلفة لمتابعة كل المواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية أولا بأول خلال الأيام الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وناشد عثمان، جميع وسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، توخي الحرص والدقة قبل نشر أية أخبار مثل تلك الشائعة والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.