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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة مُكبرة بنطاق مديرية أمن دمياط لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ففي مجال الأسمدة والأدوية البيطرية، تم ضبط عيادة بيطرية، ومركز للخدمات والمستلزمات البيطرية، وشركة للتنمية الزراعية شركة للمواد الغذائية، وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن دمياط، بمضبوطات بلغت (طنا و1750 عبوة أسمدة ومخصبات ومبيدات- و2٫5 طن أعلاف- و1600 عبوة أدوية بيطرية مختلفة الأحجام- و10 طن و1500 كرتونة مواد غذائية، جميعها بدون ترخيص)، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.