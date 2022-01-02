كيروش عن أزمة موعد مونديال الأندية: يجب أن نسأل صانعي المشكلة

علق البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، على تضارب موعد مباريات كأس العالم للأندية مع بطولة كأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2021» والتي تقام خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بعد تأجيلها لمدة عام كامل بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ويخوض الأهلي، الذي يشارك معظم لاعبيه في بطولة أمم إفريقيا، أولى مبارياته في كأس العالم للأندية يوم 5 من فبراير المقبل ضد مونتيري المكسيكي.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «على مدار تاريخي الكروي الممتد لـ40 سنة دائمًا اسأل لماذا يتم جدولة بطولتين في نفس الوقت، نحن بنضيع الوقت في الحديث عن هذه الأزمة ولم نوجه الأسئلة لصانعي المشكلة».

وأضاف: «لماذا لم يتم جدولة البطولة في ديسمبر وأوروبا كلها متوقفة.. السؤال جيد حقًا ولكنه لا يجب أن يوجه إليّ، أنا أريد أن أعرف السبب أيضًا».

وتابع: «الأمر مشكلة بالنسبة لي ولبيتسو موسيماني مدرب الأهلي أيضًا، لا أعتقد أن لاعبًا يستطيع التفكير في مكانيين في نفس الوقت».

وأتم: «للوصول للنهائي يجب الفوز في نصف النهائي، ومن قبله الفوز في ربع النهائي ودور المجموعات، كيف نفكر في الوصول لقمة الجبل ونحن لم نبدأ تسلق الجبل».