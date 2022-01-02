 كيروش عن أزمة موعد مونديال الأندية: يجب أن نسأل صانعي المشكلة - بوابة الشروق
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كيروش عن أزمة موعد مونديال الأندية: يجب أن نسأل صانعي المشكلة

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 2 يناير 2022 - 12:41 م | آخر تحديث: الأحد 2 يناير 2022 - 12:41 م

علق البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، على تضارب موعد مباريات كأس العالم للأندية مع بطولة كأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2021» والتي تقام خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بعد تأجيلها لمدة عام كامل بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ويخوض الأهلي، الذي يشارك معظم لاعبيه في بطولة أمم إفريقيا، أولى مبارياته في كأس العالم للأندية يوم 5 من فبراير المقبل ضد مونتيري المكسيكي.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «على مدار تاريخي الكروي الممتد لـ40 سنة دائمًا اسأل لماذا يتم جدولة بطولتين في نفس الوقت، نحن بنضيع الوقت في الحديث عن هذه الأزمة ولم نوجه الأسئلة لصانعي المشكلة».

وأضاف: «لماذا لم يتم جدولة البطولة في ديسمبر وأوروبا كلها متوقفة.. السؤال جيد حقًا ولكنه لا يجب أن يوجه إليّ، أنا أريد أن أعرف السبب أيضًا».

وتابع: «الأمر مشكلة بالنسبة لي ولبيتسو موسيماني مدرب الأهلي أيضًا، لا أعتقد أن لاعبًا يستطيع التفكير في مكانيين في نفس الوقت».

وأتم: «للوصول للنهائي يجب الفوز في نصف النهائي، ومن قبله الفوز في ربع النهائي ودور المجموعات، كيف نفكر في الوصول لقمة الجبل ونحن لم نبدأ تسلق الجبل».


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