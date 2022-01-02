مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأحد، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية، إذ تتواصل اليوم منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بأربع مباريات قوية، سيكون أبرزها على الإطلاق قمة الستامفورد بريدج بين تشيلسي وليفربول.

كما تنطلق اليوم منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني الممتاز بست مباريات قوية، يفتتحها ريال مدريد بمواجهة خيتافي، في الثالثة عصرًا، ويختتمها برشلونة بمواجهة ريال مايوركا في العاشرة مساءً.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي الممتاز:

برينتفورد × أستون فيلا 4:00م beIN Sports HD Xtra 2

إيفرتون × برايتون 4:00م beIN Sports HD Xtra 1

ليدز يونايتد × بيرنلي 4:00م beIN Sports 3 HD Premium

تشيلسي × ليفربول 6:30م beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني الممتاز:

خيتافي × ريال مدريد 3:00م beIN Sports 1 HD Premium

أتلتيكو مدريد × رايو فاليكانو 5:15م beIN Sports HD 1

إلتشي × غرناطة 5:15م beIN Sports HD 3

ديبورتيفو ألافيس × ريال سوسييداد 7:30م beIN Sports HD 1

ريال بيتيس × سيلتا فيجو 7:30م beIN Sports HD 3

ريال مايوركا × برشلونة 10:00م beIN Sports 1 HD Premium