 التحالف يعلن تدمير مخازن مسيّرات ومنصات إطلاق بصنعاء - بوابة الشروق
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التحالف يعلن تدمير مخازن مسيّرات ومنصات إطلاق بصنعاء

د ب أ
نشر في: الأحد 2 يناير 2022 - 9:08 ص | آخر تحديث: الأحد 2 يناير 2022 - 9:08 ص

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأحد، تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية في صنعاء.

وقال التحالف، في بيان: "إن الضربات أسفرت عن تدمير أربعة مخازن للطائرات المسيّرة ومنصات إطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري".

واتخذ التحالف، بحسب البيان، "إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية"، مؤكدا "أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان التحالف أعلن الليلة الماضية اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.


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