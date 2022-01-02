خبير صحة إسرائيلي يُرجح إصابة ثلث الإسرائيليين بأوميكرون خلال 3 أسابيع

توقع أحد أكبر خبراء الصحة الإسرائيليين، اليوم الأحد، أن يُصاب ثلث الإسرائيليين تقريبًا بمتحور أوميكرون خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن البروفيسور عيران سيجال، من معهد وايزمان، توقع في تقرير رسمي تم تسليمه إلى الحكومة، أن يصاب واحد من كل ثلاثة أو أربعة إسرائيليين بالمتحور الجديد خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، محذرًا من أن معظمهم لن يعرفوا أساسا أنهم قد أصيبوا إذ أن أدوات الفحص في إسرائيل آخذة في النفاد بسرعة كبيرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مراكز فحص كورونا شهدت اكتظاظا حادا جدا خلال اليومين الأخيرين، ما قد يودي إلى انهيار مُحتمل لقدرة هذه المراكز على استيعاب المترددين عليها.

وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم، قال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس، إن وزارته لن تستطيع تأمين الفحوصات للجميع في ظل نقص المُعدات اللازمة وتسارع وتيرة الانتشار التي لم تشهدها إسرائيل من قبل.