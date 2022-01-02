إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، الساعة 11 مساء أمس السبت، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت من 30 إلى 35 عقدة واتجاه الرياح جنوبية شرقية والضغط الجوي 1002 وحالة البحر مضطربة جدا وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وأشارت الهيئة في بيان، إلى أنه تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .