محافظ الأقصر يتفقد مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز أرمنت

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أعمال التشطيبات النهائية بمجمع الخدمات الحكومية بقرية المحاميد بحري بمركز أرمنت، الذي يتكون من طابق أرضي و٢ علوي لتقديم جميع الخدمات الحكومية، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء وحدة إسعاف قرية الرياينة.

وتابع ألهم أيضًا نسب تنفيذ مشروع صرف صحي قرى أرمنت المتكامل والذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر؛ حيث تفقد محطات رفع قرى الرياينة والرزيقات قبلي والمحاميد بحري، واستمع لشرح مفصل من المهندس رفيق فهمي مدير التنفيذ بجهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة عن نسب تنفيذ المشروع الذي يخدم 110 ألف نسمة وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع تتجاوز 720 مليون جنيه.

وأوضح فهمي، أن العمل يجري على قدم وساق لإنهاء المشروع طبقًا للجدول الزمني الموضوع، حيث يتم حاليا تشطيبات محطات رفع الرياينة والرزيقات قبلي والرزيقات بحري وبدء توريدات المهمات الكهروميكانيكية كما يجري استكمال الأعمال الانشائية لمحطات رفع المحاميد بحري والمحاميد قبلي والديمقراط واستكمال خطوط الطرد وشبكات الانحدار.

وأشار إلى أنه مقرر الانتهاء من أعمال إنشاء محطات الرفع وشبكات وخطوط الطرد لعدد (4) محطات وهم الرياينة بنسبة تنفيذ 65% والرزيقات بحري بنسبة 55% والرزيقات قبلي الرئيسية بنسبة 65% والرزيقات قبلي الفرعية بنسبة 90% بنهاية شهر مارس 2022، بالاضافة إلى عدد(3)محطات وهم المحاميد بحري بنسبة تنفيذ 50% والمحاميد قبلي بنسبة 40% والديمقراط بنسبة 30%، وعدد (2) محطة بقرية السلام بنسبة تنفيذ 5% بالإضافة لتوسعات محطة معالجة صرف صحي أرمنت والتي جاري نهو تصميماتها والبدء في التنفيذ.