مدرب ليفربول: صلاح وماني لهما حق القتال من أجل منتخباتهم في أمم إفريقيا

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دعم بيب ليندرس، مساعد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، مشاركة الثلاثي ساديو ماني ومحمد صلاح ونابي كيتا في بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة.

وتعتبر هذه المباراة الأخيرة للاعبي ليفربول الإنجليزي الذين سيشاركو في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون بداية من 9 يناير المقبل.

وقال ليندرس في تصريحات عقب مباراة تشيلسي: «صلاح وماني من أهم لاعبينا في الفريق فهم يمنحان الفريق قوة كبيرة في الخط الأمامي».

وأضاف: «من حق الجميع تمثيل منتخباتهم أتمنى أفضل شيء لهم في بطولة أمم إفريقيا».

وتابع: "القتال من أجل قميص منتخب بلادك هو حق أصيل لكل لاعب صلاح أسطورة، وكذلك ساديو ماني أسطورة».

وأكمل مساعد كلوب: «تحدثت معهم جميعا وهم يستحقون المشاركة في كأس الأمم ونحن نمتلك العديد من الأسلحة المختلفة».