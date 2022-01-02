عزة عبد الحميد: قمنا بعمل حماية كاملة في بعض الشواطئ عقب اكتشاف وجود نحر شديد وسحب لرمال الشاطئ

كشف عدد من مستأجري شواطئ سيدي بشر بحي المنتزه في محافظة الإسكندرية، عن حدوث تآكل في المساحة الرملية الشاطئية لبعض الشواطئ، منها "سيدي بشر المميز وإدارد الخراط"، خلال فترة التقلبات الجوية ونوات الشتاء التى تتعرض لها المحافظة، وارتفاع أمواج البحر حتى 5 أمطار، لتصبح بوابات الشواطئ مطلة على مياه البحر مباشرة.

وأكد أستاذ الفيزياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ماجد عبد المنعم، لـ"الشروق"، إن تآكل الشواطىء تحدث كظواهر طبيعية، نتيجة للرياح الشديدة التى ترفع موج البحر إلي أكثر من 3 أمتار وتنحر في الصخور وتؤدي إلى تآكل الطبقة الرملية.

وأرجع عبد المنعم، ابتلاع البحر للبلوكات الحاجزة للأمواج فى الشواطئ، إلي ارتفاع البلوكات 75 سنتيمتر فقط أى أقل من طول الموجة التي تصل إلى 5 أمتار فى النوات الشديدة التى شهدتها مدينة الإسكندرية خلال موسم الشتاء هذا العام، متابعا: "انخفاض خط الساحل في الإسكندرية عن مستوى مياه البحر يتسبب أيضا في تآكل الشواطئ".

من جانبها، أشارت مديرة إدارة حماية الشواطئ في المحافظة، عزة عبد الحميد؛ إلى عمل حماية كاملة فى بعض المناطق بكورنيش الإسكندرية، عقب اكتشاف وجود نحر شديد وسحب لرمال الشاطئ بمنطقة سيدي بشر، فى أعقاب نوات هذا العام.

وبينت لـ"الشروق"، أنه تم عمل الحماية بوضع حواجز خرسانية ورملية أيضا لمنع خروج مياه البحر خاصة بعد تحطيم جزء من سور الكورنيش عند نادى المهندسين، منوهة بأنه تم تنفيذ العديد من مشروعات حماية الشواطئ، بتكلفة إجمالية 969 مليون جنيه.

وأكدت أنه تم الانتهاء من مشروع سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية منطقة الكورنيش أمام فندق المحروسة والذي تبلغ تكلفتها 335 مليون جنيه، وأنه تم الانتهاء من مشروع حماية منطقة السقالات بخليج أبى قير بتكلفة إجمالية تقدر بـ 67 مليون جنيه.