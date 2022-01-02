إلغاء 8 رحلات لتسيير الحركة.. والهيئة: الأمر خارج عن إرادتنا

تشهد سكك حديد مصر، اليوم، حالة من الارتباك والزحام بالمحطات وتأخيرات تجاوزت 20 ساعة في مواعيد وصول بعض القطارات خصوصًا على الوجه القبلي بسبب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها عدد من المحافظات على مدار اليومين الماضيين.

وكشفت مصادر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعطل أنظمة الإشارات الكهربائية الجديدة التي تنفذها الهيئة على خطوطها المختلفة، مشيرة إلى أن الأمطار تسببت في عمل "ماس كهربائي" وأحدثت خللًا في منظومة الإشارات إذ تضيء السيمافورات المسئولة عن مسير القطارات باللون الأحمر فيتوقف القطار تلقائيًا.

وأوضحت المصادر لـ"الشروق"، أن المسافة ما بين بني سويف وأسيوط وتحديدًا بين محطتي الفشن وديروط شهدت هطول أمطارًا وصلت لحد السيول ليلة الأول من يناير الجاري، ما تسبب في وجود تجمعات مياه كبيرة على المزلقانات وخطوط السكة الحديد وتم الدفع بسيارات لشفط المياه بالتنسيق مع المدن والأحياء.

ولفتت إلى أن الهيئة اتبعت تعليمات وزير النقل كامل الوزير بعدم تعطيل جهاز الـATC المسئول عن مسير ووقوف القطار بشكل آلي لتفادي الحوادث الأمر الذي سبب كل هذه التأخيرات التي كان من الممكن تلافيها بتعطيل الجهاز والتشغيل اليدوي كما كانت تعمل الهيئة في السابق.

وأشارت المصادر إلى أنه لتفادي تلك التأخيرات الكبيرة اضطرت الهيئة لإلغاء قيام عدد من الرحلات حتى لا تسبب تكدسًا للقطارات على شريط السكة الحديد، موضحًا بأن هناك 8 قطارات لم تخرج من محطاتها الابتدائية اليوم.

وفي بيان لها أمس، قالت الهيئة إن التأخيرات بالوجهين القبلي والبحري أمر خارج عن إرادتها ويتم تسيير القطارات بشكل احترازي حفاظًا على سلامة الركاب لحين استقرار الأحوال الجوية.