المشدد 5 سنوات لمتهم باحتجاز مواطن دون وجه حق في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، حكمها في القضية رقم 41227 جنايات مركز الزقازيق لسنة 2014، بمعاقبة متهمًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه بالاشتراك مع آخرين، سبق محاكمتهم، في احتجاز مواطنًا بالإكراه بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم رجب ع ال، مقيم بكفر الجراية مركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه واثنين آخرين سبق محاكمتهم بالشروع في احتجاز المجني عليه أسامة عباس حسين السيد، وذلك بدون أمر الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وعذبوه تعذيبات بدنية.

وتبين أن المتهمين استوقفوا المجني عليه حال استقلاله إحدى السيارات واقتادوه عنوة إلى أحد الطرق الجانبية، وتعدوا عليه بالضرب إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تمكن المجني عليه من الفرار.

فيما حاز المتهمون وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين أبيضين (مطوتان قرن غزال).

وتبين من التحريات الأولية وجود علاقة عاطفية بين المتهم الأول وخطيبة المجني عليه، وأن المتهمين قد احتجزوا المجني عليه وعذبوه وضربوه لإجباره على إنهاء خطوبته من خطيبته.