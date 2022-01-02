التموين: مصادرة ماكينة الخبز عند استخدمها بالمخابز السياحية وصرف السلع

أصدر وزير التموين والتجارة ‏الداخلية الدكتور علي المصيلحي توجيها وزاريا للأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري المديريات فى كافة محافظات الجمهورية بمصادرة ماكينة ‏صرف الخبز بالمخابز البلدية في حال ضبط ماكينة صرف الخبز في أحد المخابز البلدية الأخرى أو السياحية أو الأفرنجية، بالإضافة إلى ضبط الماكينة حال استخدامها فى صرف سلع بدلاً من الخبز.

من جهته، قال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال إن تلك ‏الإجراءات والتدابير المتخذه تأتي للحفاظ على الدعم المقدم للمواطن والذي توفر له ‏الدولة سنويا ما يقرب من 36 مليار جنيه للسلع التموينية، و51 مليار جنيه لدعم الخبز.

وأضاف أن كل المديريات التموينية ‏وقطاعات الرقابة، ستقوم بمتابعة انتظام سير عمل المخابز البلدية والبالغ عددها ما يقرب من 30 ألف مخبز للتأكد من تنفيذ تلك الإجراءات والتدابير.

وأشار كمال إلى أنه يتم تسيير الحملات التموينية والرقابية لمتابعة انتظام عمل منافذ صرف السلع التموينية والتى يصل عددها إلى 38 ألف منفذ‏، منوها بأن تلك الإجراءات هدفها في المقام الأول الحرص على توافر الخبز ‏للمواطنين واستقرار الحالة التموينية.‏