

وقال مصدر أمني فلسطيني لوكالة فرانس برس إنّ «طيران الاحتلال نفّذ عدواناً جديداً بعد منتصف الليل على قطاع غزة، حيث أطلق عشرة صواريخ على موقع القادسية (التابع لكتائب القسّام، الجناح العسكري لحماس) غرب خان يونس، أوقعت أضراراً مادية جسمية من دون إصابات بشرية».



وأضاف أنّ المدفعية الإسرائيلية «استهدفت موقعين ميدانيين للرصد شمال غرب بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع ما أحدث أضراراً أيضاً، من دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات».



وذكر شهود عيان أنّ المضادّات الأرضية أطلقت النار باتجاه الطائرات الإسرائيلية التي نفّذت الغارات.



وكان صاروخان أطلقا من قطاع غزة، صباح أمس السبت، سقطا في البحر قبالة سواحل تلّ أبيب، بحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أوضح في بيان أنّ صفّارات الإنذار لم تنطلق ولم يتم تشغيل نظام التصدّي للصواريخ.





