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📹 شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ليل السبت-الأحد غارات على مواقع عسكرية لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، وذلك ردّاً على صاروخين أطلقا من القطاع وسقطا في البحر قبالة ساحل تل أبيب.#فرانس_[رس pic.twitter.com/eSEjI35EWw
— فرانس برس بالعربية (@AFPar) January 2, 2022
📹 شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ليل السبت-الأحد غارات على مواقع عسكرية لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، وذلك ردّاً على صاروخين أطلقا من القطاع وسقطا في البحر قبالة ساحل تل أبيب.#فرانس_[رس pic.twitter.com/eSEjI35EWw