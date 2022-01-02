ضبط 210 إسطوانة غاز مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء بالإسكندرية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين في البحيرة، بشن حملة برئاسة المهندس مفتاح عبد اللطيف مدير عام الرقابة، برفقة فارس عبد الواحد رئيس الرقابة برشيد وأحمد الشناط مفتش بالإدارة

البداية وردت معلومة من أحد المواطنين بمحافظة كفر الشيخ بقيام قائد سيارة تابعة لشركة توصيل البوتاجاز بالإسكندرية بتهريب ونقل حمولة من إسطوانات الغاز من الإسكندرية لتهريبها بمحافظة كفر الشيخ مركز مطوبس، وأنها تستقل طريق الجدية مطوبس بدائرة مركز رشيد وتقوم بالمرور بعد الساعه ٨ مساءا للهروب من أعين الرقابة التموينية برشيد.



وعلي الفور تشكلت الحملة وتم إعداد كمين وتبين مرور السيارة المبلغ عنها وعليه تم إيقاف السيارة وتبين قيام قائدها واخر بحيازة عدد 210 إسطوانة منزلية سعه ١٢.٥ كجم مخصصة لمحافظة الإسكندرية، وإن السيارة الذي يستقلونها خاصة بمستودع غاز شركة توصيل الغاز بالإسكندرية مخصصة لمستودع الشركة.

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.