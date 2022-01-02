تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقاطع فيديو ترصد غرق الشوارع والأنفاق في الكويت؛ بسبب غزارة الأمطار التي هطلت على الكويت خلال ساعات مساء أمس السبت والليلة الماضية.



وأعلنت وزارة الأشغال الكويتية، اليوم الأحد، إغلاق عدد من الجسور والأنفاق والشوارع بسبب غزارة الأمطار، كما أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي الدكتور علي المضف، وقف الدراسة غدا الاثنين، للطلبة في المدارس الحكومية كافة «التعليم العام – التعليم الديني – التربية الخاصة» والمدارس الخاصة بجميع أنظمتها الدراسية العربية والأجنبية، وذلك بسبب الظروف الجوية التي تمر بها البلاد، وعدم استقرار حالة الطقس.



ونقلًا عن موقع جريدة «القبس»، مساء السبت، تقرر تأجيل اختبارات طلبة المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر التي كانت مقررة يوم غد الإثنين، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة الحضورية لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية الفنون والجامعات الخاصة على أن تعلن كل جهة عبر موقعها الرسمي الإجراءات الخاصة بها.



وأكد «المضف» في تصريح صحفي استمرار الدوام لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس والمناطق التعليمية، على أن يتم إعادة جدولة اختبارات الطلبة للمرحلتين المتوسطة والصفوف العاشر والحادي عشر عبر بيان تصدره الوزارة اليوم.













