مُنتدى شباب العالم يطلق نسخة مٌحدثة من تطبيقه للهواتف الذكية

بعد مشاركة خالد النبوي في راجعين يا هوا.. تأجيل فيلم الطريق لأجل غير مسمى

مجدى صابر: «ليلة السقوط» أصعب أعمالى.. وأتوقع التعرض لهجوم شديد -حوار

أمير رمسيس عن اعتزال داود عبد السيد: فقدنا شيئا من طعم السينما كما أحببناها

أيتن عامر تعلن عن طرح أول أغنية لها قريبا للجمهور بعد تأجيل 18 عاما