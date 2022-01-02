أيتن عامر تعلن عن طرح أول أغنية لها قريبا للجمهور بعد تأجيل 18 عاما

نشرت الفنانة أيتن عامر، البرومو التشويقي لأول أغنية لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت أيتن قائلة: أخيرا وبعد ١٨ سنة تأجيل، أول اغنية ليا هتنزل يوم ٧ يناير والحقيقة هو يوم مميز جدا، وربنا يستر".
وأضافت: أغنية "بناقص" ألحان وليد سعد وكلمات تامر حسين وتوزيع أحمد إبراهيم، وصورنا الكليب إمبارح الحمد لله، وبشكر أختى وصاحبتى بتول عرفة على تعبها ومجهودها وكل الكرو اللى بجد تعبوا واشتغلوا ٢٤ ساعة بلا توقف ولا راحة".
وختمت تعليقها: الأغنية إهداء منى لكل بنت لأن فكرة الكليب بتناقش موضوع مهم وفيه رسالة بسيطة هتعجبهم جدا، أما بقا الولاد اللى الأغنية هتتبعتلهم كتير من أرقام مجهولة الفترة الجاية مش هقولهم غير كلمة واحدة (أنا اسفة)".
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