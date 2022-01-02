محمد هنيدي يروي تفاصيل أول مكالمة له مع سعاد حسني

روّى الفنان محمد هنيدي تفاصيل أول مكالمة له مع الفنانة سعاد حسني، لافتًا إلى أنه كان يتمنى لقائه معها خاصةً أثناء تواجده في نفس المدينة التي تسكن فيها سعاد حسني بلندن.

وتابع، خلال برنامجه «هنيدي شو»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم السبت، أن الفنانة سعاد حسني علقت على أدائه لشخصية «خالتي نعيمة» بمسرحية «ألاباندا»، مضيفًا: «قالت لي على فكرة أنا عملالك مفاجأة وهي مونتاج لشخصية خالتي نعيمة أنا بعشقها».

واستكمل، أنه يأمل في تقديم مسرحية خاصة بشخصية «خالتي نعيمة»، متابعًا أنه سيتم طرح هذه المسرحية قريبًا بمشاركة الفنان هاني رمزي، وعدد كبير من مقدمي مسرحية «ألاباندا».

وأضاف، أنه اقتبس شخصية «سنكفولا» من جاره، قائلًا: «كان ليا صديق له جار في الدرب الأحمر شبه سنكفولا اقتبست منه الشخصية».

يذكر أن الفنان محمد هنيدي لعب عددا من الأدوار المميزة،في مسرحية "ألابندا" سنة 1998، وشارك معه في المسرحية علاء ولي الدين، شريف منير، أحمد السقا، هاني رمزي، دينا، ماجدة زكي ومنى عبد الغني وهي من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سمير العصفوري.



