الحوثيون: مقتل وإصابة 394 جنديا وضابطا سعوديا في معارك باليمن العام الماضي

زعم المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، يحيى سريع، اليوم الأحد، "مقتل وإصابة 394 جندياً وضابطاً سعودياً و 745 سودانياً خلال العام الماضي 2021"، في المعارك التي تشهدها البلاد.



وأضاف سريع، في إيجاز صحفي، نشرته قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، إن خسائر من وصفهم بـ"المرتزقة"، في إشارة إلى قوات الجيش الحكومي، "بلغت 24 ألفا بين قتيل وجريح".



وأفاد بأن عملياتهم العسكرية البرية "أدت إلى تحرير مناطق واسعة تقدر بـ 12 ألف كم2 في محافظات مأرب والجوف والبيضاء والحديدة وشبوة".



وأوضح، أن سلاح الجو المسير (تابع للجماعة) نفذ "4497 عملية استطلاعية وهجومية ضد أهداف العدو، في إشارة إلى القوات الحكومية وقوات التحالف، داخل وخارج اليمن".



واتهم سريع، السعودية التي تقود التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية ، "بالدفع بالجنود السودانيين إلى الخطوط الأمامية حتى تتلقى الضربات والخسائر".



وذكر المتحدث العسكري الحوثي، أن جماعته "باتت تملك القدرات والكفاءات والخبرات ما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات المختلفة".



ولم تصدر القوات الحكومية والتحالف أي تعليق حول هذه الخسائر .



ويشهد اليمن صراعاً مسلحاً بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، منذ نحو سبع سنوات، إثر انقلابهم على السلطة الشرعية في البلاد والسيطرة على العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية عدة بقوة السلاح.