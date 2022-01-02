تعد مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء قلعة داخل جبال شاهقة الارتفاع، وتعتمد على مياه الآبار الناتجة عن ملئ الخزان الجوفي من المياه التي تتركها الأمطار.

وتزينت أودية مدينة سانت كاترين اليوم السبت، بشلالات المياه التي تسقط من قمم الجبال عقب ذوبان الثلوج التي كست المدينة منذ مساء أمس السبت وحتى سطوع الشمس في صباح اليوم، وتجمعت مياه هذه الشلالات وكونت بحيرات من المياه.

وعلى الرغم من الأخطار التي قد تنتج عن ذوبان الثلج من أثار سلبية مثل تراكم المياه وسيول، فإن المدينة يعتبرون هذه المياه مصدر الخير والرخاء.

وقال سليمان الجبالي، من أبناء قبيلة الجبالية بسانت كاترين، إن مواطني المدينة ينتظرون تساقط الأمطار والثلوج كل عام، ويعتبرونها مصدر للخير لكونهم يعتمدون على مياه هذه الأمطار في أغراض الشرب والزراعة.

وأوضح الجبالي، في تصريح لـ"الشروق"، أن وديان وجبال المدينة القاحلة تتحول إلى مراعي خضراء بعد أيام من ذوبان الثلوج.