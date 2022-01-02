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أبدى الكندي روي رانا المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني سعادته البالغة بالتوصل لاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة السلة لتدريب الفراعنة.

وقال روي في تصريحات رسمية عقب الإعلان عن اتفاقه مع الاتحاد لتدريب المنتخب المصري "إنه لشرف عظيم أن أتولى قيادة واحد من أعرق وأقدم منتخبات السلة في قارة إفريقيا".

وتابع "أنني أرغب بشدة في العمل مع كل اللاعبين والمدربين المصريين سعيًا لعودة الفراعنة إلى كأس العالم 2023".

وأضاف المدير الفني للمنتخب المصري "أريد أن أعبر عن امتناني لدعم وثقة مجلس إدارة اتحاد السلة الذي يحتل المركز الأول في كل ما يقوم به، لقد حان وقت العمل".

وتوصل مسئولو الاتحاد المصري لكرة السلة لاتفاق مع المدير الفني روي رانا لتولي تدريب الفراعنة بعقد حتى نهاية المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم في أغسطس 2022.