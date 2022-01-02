البحيرة: تفعيل كامل للمبادرة الرئاسية مراكب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم تفعيل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"؛ لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بشكل كامل بنطاق محافظة البحيرة خلال العام الماضي، وتم تنفيذ المبادرة وتأهيل الكوادر الشابة وتوفير فرص عمل لها وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى فتح الآفاق الإستثمارية المختلفة وتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية لمواجهة الهجرة غير الشريعة.



وأكد المحافظ، في بيانا اليوم، أن البحيرة لم يخرج منها قارب هجرة غير شرعية من سواحلها خلال عام 2021، ويرجع ذلك لجهود المحافظة بإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية والتوسع في مراكز التدريب والتأهيل وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مختلف المشروعات وخاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير لدعم وإتاحة وتوفير فرص العمل للشباب وكذا التنسيق مع كافة الجهات والمنظمات الشريكة فى هذا المجال.



وأوضح آمنة، أنه بلغ تمويل الاتحاد الأوروبي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة المخصص لملف الهجرة الغير شرعية بمحافظة البحيرة 55 مليون جنية منهم 18 مليون جنيه تنمية مجتمع يتم العمل من خلال الجمعيات الأهلية في مجال الصحة والبيئة ومحو الأمية، و8.5 مليون جنيه من خلال الجمعيات والشركات والمؤسسات للعمل فى مجال التدريب من أجل التشغيل (تشغيل ذاتي وتشغيل لدى الغير) وتخصيص 28.5 مليون جنيه في قطاع الأشغال العامة (طرق، وترميم مدارس، وترميم مركز شباب).



وأكد على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات والعمل بروح الفريق الواحد وإتاحة البيئة اللازمة؛ لتشجيع الشباب على العمل الحر وخفض البطالة وتحقيق مستقبل أفضل لشبابنا.