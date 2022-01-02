تونس تعوض الإخفاق العربي أمام الجزائر بإنجاز فردي

احتفل الاتحاد التونسي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" بإنجاز فردي يراه تفوقا تونسيا في نهائي آخر بين تونس والجزائر.

وكان منتخب الجزائر قد توج بطلاً لكأس العرب، بالفوز على تونس 2-0 في نهائي البطولة التي أقيمت في قطر الشهر الماضي.

وأشار الاتحاد التونسي إلى تتويج لاعب منتخب تونس ونجم خط وسط فريق مانشستر يونايتد الشاب حنبعل المجبري، بجائزة أفضل لاعب أفريقي صاعد في 2021، وذلك ضمن استفتاء موقع "فوت أفريك".

وأوضح الاتحاد التونسي لكرة القدم، أن حنبعل -18 عاما - تفوق على عدنان رزقان لاعب الجزائر "21 عاما"، وكذلك كل من إدموند تابسوبا البوركينابي صاحب الـ 22 عاما، والسنغالي بامبا ديانج "21 عاما، وأخيرا المالي محمد كامارا بنفس العمر.

تجدر الإشارة إلى أن حنبعل كان قد أثار جدلاً بتصريحه عقب فوز نسور قرطاج على مصر 1-0 بالدور نصف النهائي لكأس العرب، حيث قال إنه يتمنى مواجهة المنتخب المصري بالدور الفاصل من تصفيات كأس العالم.