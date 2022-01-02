علي جمعة عن أوراق التاروت والأبراج: «خرافات»

علق الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، على قراءة توقعات الأبراج الخاصة بالعام الميلادي الجديد، وما ظهر خلال السنوات الماضية ويسمى بـ «أوراق التاروت».

وتابع خلال لقائه مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، اليوم السبت، أن قراءة الطالع والتنجيم عن أحداث السنة القادمة هو مجرد خرافات تدل على عقلية سطحية وتفاهة وغير واقعية، متابعًا أن أوراق التاروت هي عبارة عن أوراق تشبه الكوتشينة وقراءتها حرام.

واستكمل، أن هؤلاء المنجمين يأتوا بحقائق علمية صحيحة وموثقة ويكذبون حولها، حتى يتم تصديقهم من قبل المواطنين وهذا خطأ، مضيفًا أن لا يمكن أن نربط ما يتعلق بالأبراج وحركة النجوم وغيرها بالعلم مطلقا.

وأوضح، أن ما يتردد عن مميزات وصفات مواليد الأبراج يتم كتابتها من خلال التدبر والتأمل في مواليد هذا الشهر، وليس له أي أساس من الصحة أو مرجع علمي موثق.

وأضاف، أن كل ما يحدث ما هو إلا أوهام، ويجب على المسلم ألا يسير خلف تلك الأوهام، متابعًا: «اشغلوا نفسكم بمحاسبة أنفسكم قبل السنة الجديدة على ما قدمتموه خلال عام كامل أفضل من قراءة التاروت وتصديق الأوهام».