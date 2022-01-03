الكويت تدعو مواطنيها في فرنسا وألمانيا وإيطاليا لمغادرتها نظرا للأوضاع الصحية غير المستقرة

دعت الخارجية الكويتية، مواطنيها بدول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى المغادرة نظرا لانتشار إصابات كورونا.

وأشارت وزارة الخارجية، في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع تويتر مساء اليوم الأحد، إلى ضرورة تأجيل سفر المواطنين الكويتيين إلى تلك البلدان في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة وانتشار إصابات متحور كورونا وحفاظا على سلامتهم.

وأضافت الخارجية الكويتية أنه في ظل تلك الأوضاع الصحية غير المستقرة قد تقود إلى فرض إجراءات جديدة مثل الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران.

تجدر الإشارة إلى أن الخارجية الكويتية أصدرت في وقت لاحق اليوم بيان بدعوة مواطنيها بمغادرة المملكة المتحدة كما دعت مواطنيها بأسبانيا والمملكة العربية السعودية بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.