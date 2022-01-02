أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي الدكتور علي المضف، وقف الدراسة غداً الاثنين، للطلبة في المدارس الحكومية كافة «التعليم العام – التعليم الديني – التربية الخاصة» والمدارس الخاصة بجميع أنظمتها الدراسية العربية والأجنبية، وذلك بسبب الظروف الجوية التي تمر بها البلاد، وعدم استقرار حالة الطقس.

ونقلًا عن موقع جريدة «القبس»، مساء السبت، تقرر تأجيل اختبارات طلبة المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر التي كانت مقررة يوم غد الاثنين، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة الحضورية لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية الفنون والجامعات الخاصة على أن تعلن كل جهة عبر موقعها الرسمي الإجراءات الخاصة بها.

وأكد «المضف» في تصريح صحفي استمرار الدوام لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس والمناطق التعليمية، على أن يتم إعادة جدولة اختبارات الطلبة للمرحلتين المتوسطة والصفوف العاشر والحادي عشر عبر بيان تصدره الوزارة اليوم.

وذكر أن العمل جار من قبل قيادات وزارة التربية ومسؤولي المناطق لرصد حالة المدارس واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لحل أية مشاكل أو أضرار تكون قد تعرضت لها جراء الأمطار الغزيرة الحالية.

وتؤكد وزارة التربية الكويتية حرصها على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس والعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية كافة.