فرنسا تخفض مهلة الحصول على الجرعة المعززة من لقاح كورونا إلى 4 أشهر

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أن المهلة الفاصلة لتلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لكورونا في فرنسا ستُخفّض إلى أربعة أشهر كحد أقصى بدلاً من سبعة من أجل المحافظة على صلاحية الشهادة الصحية، وذلك اعتباراً من 15 فبراير.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، مساء الأحد، تقضي القاعدة السارية حاليا باعتبار الشهادة الصحية غير فاعلة في حال عدم تلقي جرعة معززة بعد سبعة أشهر اعتباراً من 15 يناير المقبل.

وأكد «فيران» أنه «اعتبارًا من 15 فبراير المقبل، يجب تلقي الجرعة الثالثة بعد أربعة أشهر من الثانية وليس سبعة للحصول على التطعيم الكامل».

وأشار إلى أن الاصابة بفيروس كورونا ستكون بمثابة جرعة، موضحاً أن الشخص الذي تلقى جرعتين ولم يأخذ الجرعة المعززة بعد ولكنه أصيب بالفيروس أخيرا، يستوفي الشروط المحددة.