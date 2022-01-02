سجلت الإمارات، اليوم الأحد، أكثر عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد بين الدول العربية، فيما استمرت البحرين في عدم تسجيل أية وفيات متعلقة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي الإمارات، ‌‎سجلت وزارة الصحة 2600 إصابة جديدة بإجمالي 767 ألفا و93 حالة، و3 وفيات جديدة بإجمالي 2168 حالة، وتماثل 890 حالة للشفاء بإجمالي 746 ألفا و853 حالة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 615 إصابة جديدة، كما تعافى 156 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 277 ألفا و501 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1394 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس.

أما ليبيا، فسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 916 إصابة جديدة، و12 وفاة، وتعافي 690 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 389 ألفا و650 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و722 حالة، والشفاء إلى 376 ألفا و968 حالة.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1024 إصابة جديدة، وتعافي 298 حالة، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 558 ألفا و106 حالات، والشفاء إلى 542 ألفا و413 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و879 حالة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 206 إصابات جديدة، و4 وفيات، وتماثل 226 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و94 ألفا و97 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و167 حالة، والشفاء إلى مليونين و65 ألفا و434 حالة بنسبة 98.6%.

فيما أعلنت وزارة الصحة في الأردن، اليوم الأحد، عن تسجيل 1294 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة 1065571 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان شفاء 3578 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1023955 حالة ، بالإضافة لتسجيل 26 حالة وفاة ، ليصل مجموع الوفيات 12710 حالة

وأشار البيان أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4376329 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3984252 شخصا.

وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل341 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،خلال الـ 24 ساعة الماضية، و7 وفيات ، فيما تماثل 247 مريضا للشفاء، وبذلك بلغ إجمالي الإصابات 219159 حالة، بينما بلغ مجموع المتعافين 150555 ،والعدد الإجمالي للوفيات 6291 حالة.

وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1357 إصابة بفيروس، وشفاء 550 شخصا، فيما تم تسجيل أربع حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 966 ألفا و777 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 941 ألفا و 558 حالة بنسبة تعاف تبلغ 97.4 %، فيما بلغ عدد الوفيات 14 ألفا و855 بنسبة تصل إلى 1.5%.

وأشارت الوزارة في بيان أن 3 ملايين وخمسة آلاف و363 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون و934 ألفا و272 شخصا، مقابل 24 مليونا و560 ألفا و942 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 418 ألفا و 332 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتورعبد الله السند، إنه تم تسجيل 114 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 411902 ألفا و 902 حالات ،مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 5ر98 %، مضيفا أنه لم يتم تسجل أي حالات وفاة جراء الإصابة ليستقر إجمالي عدد الحالات المسجلة 2468 حالة.

وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليوم الأحد تسجيل 1445 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 732 ألفا و 733 حالة ، كما تم تسجيل 18 حالة وفاة.