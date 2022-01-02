توقعات بشأن استئناف كوريا الشمالية التجارة البرية مع الصين الشهر الجاري

ذكرت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية والصين ربما اتفقتا على استئناف التجارة البرية، الشهر الجاري، والمتوقفة، منذ خريف عام 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقلت الشبكة الإذاعية الكورية الجنوبية عن مسؤول، له صلة بالتجارة الثنائية قوله إن الحكومة الكورية الشمالية أصدرت أمرا للاستعدادات لاستئناف التجارة البرية، مع الصين، هذا الشهر.

وأشار المسؤول، إلى إصدار القرار، تماشيا مع اتفاق، بين الدولتين، مضيفا أنه سيتم إرسال منتجات الألبان والأدوية، عبر أحد خطوط السكك الحديدية، الذي يربط مدينة "داندونج" في إقليم "لياونينج" الصيني بمدينة "سينويجو" الكورية الشمالية، المتاخمة للصين.

كما نقلت الإذاعة عن عدة مسؤولين قولهم إن الدولتين كانتا قد اتفقتا على استئناف التجارة في نوفمبر الماضي، لكن الأمور تأجلت بسبب خلافات بشأن إجراءات التخليص الجمركي.