تراجع حالات الإصابة بكورونا في ولاية فيكتوريا الاسترالية إلى 7172 حالة

تراجعت حالات الإصابة بفيروس كورونا، في ولاية "فيكتوريا"، وهي ثاني أكبر ولاية من حيث تعداد السكان، في أستراليا، إلى 7172، بانخفاض عن رقم قياسي، تم تسجيله في اليوم السابق، حيث مازال متحور "أوميكرون" السلالة المهيمنة في الولاية.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، إلى إدخال 472 شخصا إلى المستشفيات، و52 منهم في وحدات العناية المركزة، طبقا لما ذكره كبير مسؤولي الصحة بالولاية، في بيان بالبريد الإلكتروني.

وذكرت ولاية "فيكتوريا" أن 5ر94% من الأشخاص، فوق 12 عاما، حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينما حصل 9ر92% على جرعتين.

وسجلت ولاية "أستراليا الجنوبية" المجاورة 2298 حالة إصابة جديدة اليوم الأحد.